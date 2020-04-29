ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Румынии создают венгерскую автономию

Новости » Политика     29.04.2020 - 11:43
В Румынии создают венгерскую автономию
Фото: парламент Румынии (EPA)

Речь идет об автономии Секейского края

Палата депутатов парламента Румынии проголосовала за закон об автономии Секейского края, где проживает венгерское национальное меньшинство Румынии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi 24.

Как отмечается, документ предусматривает создание автономного региона с правосубъектностью в Румынии. В состав автономии войдут территории в Северной Трансильвании - уезды Харгита, Ковасна и город Муреш. У нее будет президент, которого будут выбирать жители региона.

В автономный регион, согласно законопроекту, будут входить нынешние округа Ковасна и Харгита, а также город Муреш. Документ предусматривает предоставление автономного статуса Секейскому после принятия закону и подтверждение его на местном референдуме.

Добавим, секеи - одна из этнографических групп, которая составляет венгерское национальное меньшинство на территории Румынии. Права 1,2 млн этнических венгров в Румынии, в том числе около 700 тыс. секей в восточной Трансильвании, десятилетиями находятся в центре политической вражды между двумя странами.

Напомним, в Румынии были акции протеста, когда несколько тысяч этнических венгров собрались в городе Тыргу-Муреш с требованием автономии для Секейского края.

В Одесской области почувствовали землетрясение В Румынии нарушителей карантина оштрафовали уже на 78 млн евро
Новости Украины РумынияВенгрия
News
On Top