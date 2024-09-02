Румунія схвалила передачу Україні системи Patriot, чекають голосування парламенту, - Reuters

У понеділок, 2 вересня, коаліційний уряд Румунії схвалив законопроєкт, який дозволяє передати Україні одну з двох діючих систем протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Законопроєкт був направлений до парламенту для остаточного голосування. Видання нагадує, що цей крок є частиною зобов'язань Румунії як члена НАТО щодо підтримки України у протистоянні російській агресії.

Зазначається, що це рішення є частиною доставки 5 таких систем та інших стратегічних одиниць протиповітряної оборони, які країни НАТО обіцяли Києву.

"Після того, як парламент схвалить закон, уряд зможе видати рішення, яке робить пожертвування оперативним", - сказав речник уряду Румунії Міхай Константін.

У законопроєкті йдеться, що Румунія надішле США пропозиції та погодження щодо заміни цієї системи, яка буде надана Україні, на іншу. Країна розраховує сплатити приблизно 60 мільйонів доларів у вигляді податків і зборів.

Що передувало

У 2017 році Румунія підписала зі США угоду про купівлю 7 систем Patriot. Їх почали поставляти в країну у 2020 році. Станом на зараз Румунія має чотири батареї ЗРК Patriot PAC-3, 2 з них - в експлуатації.

Ще у червні 2024 року румунський уряд погодився передати систему Patriot Україні за умови, що союзники по НАТО замінять її аналогом.

Міністерство оборони Румунії направило до парламенту відповідний законопроєкт щодо передачі Україні ЗРК Patriot 30 серпня.

Водночас Румунія на собі відчула необхідність продовжувати допомагати Україні зміцнити її систему ППО на тлі повномасштабної російської агресії. Фрагменти російських дронів неодноразово потрапляли на її територію, а у прикордонних румунських регіонах оголошувалася повітряна тривога. Наприклад, під час нічної атаки Росії по Україну 23 серпня, румунська влада попереджала населення міста Тулча про можливе падіння уламків російських безпілотників.