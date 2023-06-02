Сенат має намір сьогодні ухвалити закон про підвищення держборгу США

За словами лідера демократичної більшості у Сенаті Чака Шумера, США вже сьогодні ввечері зможуть уникнути дефолту.

Усі 100 сенаторів дійшли згоди обговорити 11 поправок, а потім негайно проголосувати за законопроект про підвищення держборгу. Якщо план вдасться, Конгрес направить законопроект президенту на підпис. Палата представників ухвалила законопроект у середу.

"Америка може зітхнути з полегшенням, тому що в цьому процесі ми уникнемо дефолту", - додав Шумер під час свого виступу в Сенаті.

Шумер та його колега-республіканець, лідер меншості Мітч МакКоннелл, пообіцяли зробити все можливе, щоб прискорити законопроект, узгоджений Байденом та спікером палати представників республіканців Кевіном Маккарті.

Загроза дефолту у США

У зв'язку з тим, що США довго не можуть збільшити ліміт держборгу, країні загрожує дефолт. Крайня можлива дата підняття ліміту держборгу – 5 червня. У разі дефолту уряд не зможе позичати гроші для покриття витрат, також це позначиться на фінансових ринках та стрибку відсоткових ставок.

Учора Палата представників США підтримала законопроект про підвищення стелі держборгу США у розмірі 31,4 трлн. доларів за умови досягнення нового скорочення федеральних витрат. Також Білий дім заявив, що ухвалення законопроекту ніяк не позначиться на підтримці України.