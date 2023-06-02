Сенат намерен сегодня принять закон о повышении госдолга США

По словам лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера, США уже сегодня вечером смогут избежать дефолта.

Все 100 сенаторов пришли к соглашению обсудить 11 поправок, а затем незамедлительно проголосовать за законопроект о повышении госдолга. Если план удастся, Конгресс быстро направит законопроект президенту на подпись. Палата представителей приняла законопроект в среду.

"Америка может вздохнуть с облегчением, потому что в этом процессе мы избежим дефолта", - добавил Шумер в ходе своего выступлении в Сенате.

Шумер и его коллега-республиканец, лидер меньшинства Митч МакКоннелл, пообещали сделать все возможное, чтобы ускорить законопроект, согласованный Байденом и спикером палаты представителей республиканцев Кевином Маккарти.

Угроза дефолта в США

В связи с тем, что США длительное время не могут увеличить лимит госдолга, стране грозит дефолт. Крайняя возможная дата поднятия лимита госдолга – 5 июня. В случае дефолта правительство не сможет одалживать деньги для покрытия расходов, также это скажется на финансовых рынках и скачка процентных ставок.

Вчера Палата представителей США поддержала законопроект о повышении потолка госдолга США в размере 31,4 трлн долларов при условии достижения нового сокращения федеральных расходов. Также Белый дом заявил, что принятие законопроекта никак не скажется на поддержке Украины.