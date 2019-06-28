У Конгресі США схвалили ще 300 млн доларів військової допомоги Україні

Фото: Конгрес США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

З них 100 млн доларів виділять на летальне озброєння

Сенат Конгресу Сполучених Штатів Америки схвалив проект військового бюджету, який передбачає надання Україні військової допомоги на 300 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію телеканалу C-SPAN.

Як наголошується в документі, ініціатива "дозволяє виділити до 300 млн на допомогу Україні у сфері забезпечення безпеки, з яких 100 млн доступно тільки для летального озброєння". Проект спрямований на надання Києву ракет для систем берегової оборони і протикорабельних ракет.

Крім того, в Палаті представників Конгресу розглядається своя версія проекту оборонного бюджету, яка передбачає виділення Україні 250 млн доларів на військову допомогу. Після ухвалення цієї ініціативи, законодавцям обох палат потрібно узгодити деталі проектів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки схвалила проекти законів, в яких передбачено майже 700 млн доларів для підтримки України.

Наголошується, що мова йде про законопроекти про фінансування Пентагону, Державного департаменту, Агентства США з міжнародного розвитку та суміжних програм на 2020 рік.

Крім того, Міністерство оборони США підтвердило, що в рамках співробітництва у сфері безпеки планує виділити 250 млн доларів для нарощування потенціалу Збройних сил України.