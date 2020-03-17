Сенат Іспанії схвалив приєднання Північної Македонії до НАТО

Фото: парламент Іспанії (з відкритих джерел)

Голосування було проведено без фізичної присутності членів Сенату Іспанії

Сенат Іспанії одноголосно схвалив протокол про вступ Північної Македонії в НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на European Western Balkans.

Голосування було проведено без фізичної присутності членів з-за спалаху коронавіруса.

Міністр закордонних справ Нікола Димитров подякував Іспанію за включення цього питання до порядку денного в такий складний для Європи та Іспанії момент.

Після того, як протокол підпише король Іспанії, Північна Македонія офіційно стане останнім членом НАТО, що ратифікувала протокол про вступ.

Своєю чергою, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг привітав Північну Македонію зі вступом в Альянс.

"Сенат Іспанії тільки що ратифікував угоду про вступ Північній Македонії в НАТО. При цьому всі союзники привітали прийом нашого майбутнього члена з 30 країн. Вітаємо Північну Македонію", - зазначив Столтенберг.

Нагадаємо, Іспанія була останньою країною-членом НАТО, яка не ратифікувала протокол про вступ Північній Македонії до складу Альянсу. Раніше в парламенті Північної Македонії проголосували за ратифікацію протоколу. Підтримали вступ у НАТО 98 відсотків присутніх депутатів.

Крім того, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг провів переговори з прем'єром Північної Македонії Зораном Заевим, під час яких підтвердив готовність НАТО прийняти цю країну. Він також заявив, що процес приєднання Північної Македонії до НАТО відбувається за графіком.