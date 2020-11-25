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Сенат Франції офіційно закликав уряд визнати Нагірний Карабах

Париж, Середа 25 листопада 2020 19:53
Сенат Франції офіційно закликав уряд визнати Нагірний Карабах
Фото: прапор Франції (flickr.com/runemaker)
Автор: Дмитро Левицький

Сенат Франції закликав уряд визнати республіку Нагірний Карабах, яка була утворена на окупованих Вірменією територіях Азербайджану. Депутати сенату сьогодні схвалили відповідну резолюцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання французького сенату.

Резолюція з закликом до французького уряду була підтримана 305 депутатами, один - проголосував проти. Тепер документ передадуть уряду, який ухвалить рішення: підтримати чи відхилити.

Нагадаємо, в 1991 році на окупованій території Азербайджану пройшов референдум щодо проголошення незалежності Нагірного Карабаху. Цей референдум спровокував новий етап війни між Азербайджаном та Вірменією. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою і навіть Єреваном.

Як відомо, цього року бої за Нагірний Карабах поновилися. В ході війни Азербайджану вдалося повернути майже всю територію, яка була окупована Вірменією. В результаті Єреван був змушений підписати угоду з Азербайджаном про завершення війни, фактично капітулювавши.

Додамо, у жовтні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян закликав світ визнати незалежність Нагірного Карабаху.

Водночас Вірменія планувала ухвалити рішення щодо визнання Нагірного Карабаху тільки після аналізу ситуації. Пашинян допускав, що Вірменія може не визнати незалежність Карабаху.

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Новини України В світі ФранціярезолюцияСенатНагорный Карабах

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