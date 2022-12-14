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Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців

Фото: Сенат Чехії визнав голодомор геноцидом українців (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Сенат Чехії сьогодні, 14 грудня, своїм рішенням визнав Голодомор геноцидом українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського в Twitter.

"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців", - написав президент.

Зеленський також висловив вдячність чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. А також наголосив, що покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче.

Нагадаємо, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Раніше ми писали, що Румунія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

РБК-Україна повідомляло, що станом на 9 грудня, вже 19 країн світу визнали Голодомор геноцидом українців.

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