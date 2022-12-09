Вже 19 країн світу визнали Голодомор геноцидом українців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України .

"Сьогодні його вже визнали 19 держав у різних куточках світу. Ми висловлюємо їм щиру вдячність за таку підтримку і закликаємо країни, які цього ще не зробили, ухвалити відповідні документи на законодавчому рівні", - зазначено у заяві МЗС.

У відомстві повідомили, що продовжують закликати міжнародну спільноту посилювати тиск на Російську Федерацію, збільшувати обсяги військової та гуманітарної допомоги уряду України, сприяти належному розслідуванню та документації злочинів РФ в Україні, а також підтримати створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України задля притягнення Росії та її керівництва до відповідальності.

Дипломати запевнили, що продовжуватимуть роботу, спрямовану на офіційне визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду проти українського народу, а також зазначили, що цілеспрямоване знищення всієї національної, етнічної, расової чи релігійної групи є найтяжчим з можливих злочинів проти людяності.

"Непокаране зло небезпечне. Саме тому важливо встановити відповідальність за злочини минулого, щоб вони не повторювалися в майбутньому", - констатує українське зовнішньополітичне відомство.