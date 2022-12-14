ua ru
Ср, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців

Новость на русском →
Чехія, Середа 14 грудня 2022 21:12
Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українців Фото: Сенат Чехії визнав голодомор геноцидом українців (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Сенат Чехії сьогодні, 14 грудня, своїм рішенням визнав Голодомор геноцидом українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського в Twitter.

"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців", - написав президент.

Зеленський також висловив вдячність чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості. А також наголосив, що покарання за всі минулі та сучасні злочини Росії неминуче.

Нагадаємо, 30 листопада, німецький Бундестаг визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Раніше ми писали, що Румунія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

РБК-Україна повідомляло, що станом на 9 грудня, вже 19 країн світу визнали Голодомор геноцидом українців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чехія Голодомор
NEWS
США не чекають завершення війни в Україні до кінця року, - Білий дім
США не чекають завершення війни в Україні до кінця року, - Білий дім
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу