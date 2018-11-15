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Сенат Чехии настаивает на отставке Бабиша

Новости » Политика    15.11.2018 - 16:33
Сенат Чехии настаивает на отставке Бабиша
Фото: Андрей Бабиш (flickr.com)

Сенаторы партии Бабиша ANO воздержались от голосования

Сенат Чехии принял резолюцию с призывом к премьер-министру Андрею Бабишу уйти в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Novinky.

Как сообщается, Сенат парламента Чешской Республики считает участие Андрея Бабиша в правительстве неприемлемым до завершения расследования по подозрению в финансовых махинациях по делу "Гнездо аиста".

Резолюцию поддержали сенаторы из Социал-демократической партии.

Сенаторы партии Бабиша ANO воздержались от голосования.

Ранее РБК-Украина писало, что чешская Социал-демократическая партия не исключает своего выхода из правительственной коалиции после того как стало известно о том, что сына премьера Андрея Бабиша в 2017 году против его воли отправили в оккупированный Крым и удерживали там, чтобы "спрятать" на фоне громкого расследования возможных коррупционных деяний его отца.

Также сообщалось, что чешские социал-демократы, которые входят в правительственную коалицию с партией ANO премьера Андрея Бабиша, рассматривают вариант замены главы правительства на фоне скандала с якобы похищением сына премьера и его вывозом в Крым.

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