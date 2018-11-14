В Чехии рассматривают добровольную отставку Бабиша из-за "крымского скандала" с сыном

Фото: Андрей Бабиш (flickr.com)

Социал-демократы рассматривают вариант словацкой модели, когда премьер добровольно уйдет в отставку

Чешские социал-демократы, которые входят в правительственную коалицию с партией ANO премьера Андрея Бабиша, рассматривают вариант замены главы правительства на фоне скандала с якобы похищением сына премьера и его вывозом в Крым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.cz.

Согласно информации издания, в среду социал-демократы проведут встречу с партией ANO и премьер-министром, чтобы услышать от него разъяснения относительно этих обвинений.

Так, социал-демократы рассматривают вариант словацкой модели, когда премьер добровольно уйдет в отставку, а его заменит другой представитель ANO. Таким образом после ухода Бабиша его преемник с ANO сформирует новый кабинет на тех же основаниях, что и сегодня.

Отметим, Бабиш-младший называл свое пребывание в Украине "похищением" в электронном письме, направленном в 2017 году чешской полиции. Полиция подтвердила во вторник, что она расследует информацию СМИ и оценивает ее правдивость.

Ранее РБК-Украина писало, что чешская Социал-демократическая партия не исключает своего выхода из правительственной коалиции после того как стало известно о том, что сына премьера Андрея Бабиша в 2017 году против его воли отправили в оккупированный Крым и удерживали там, чтобы "спрятать" на фоне громкого расследования возможных коррупционных деяний его отца.