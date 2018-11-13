В Чехии коалиция под угрозой распада из-за скандала с сыном премьера

Фото: Андрей Бабиш (flickr.com)

Вице-премьер Ян Гамачек не исключил, что его партия выйдет из коалиции

Чешская Социал-демократическая партия не исключает своего выхода из правительственной коалиции после того как стало известно о том, что сына премьера Андрея Бабиша в 2017 году против его воли отправили в оккупированный Крым и удерживали там, чтобы "спрятать" на фоне громкого расследования возможных коррупционных деяний его отца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Novinky.

В частности, председатель социал-демократов, министр внутренних дел и вице-премьер Ян Гамачек подчеркнул серьезность сложившейся ситуации.

"Мы будем разбираться с этой ситуацией. Я поддерживаю контакт с премьер-министром, завтра проведем собрание коалиции. Мы будем требовать четких и конкретных ответов", - сказал он.

При этом Гамачек не исключил, что его партия выйдет из коалиции.

"Я не могу исключать каких-либо шагов и не могу прогнозировать, что будет с коалиционным правительством", - сказал он.

В свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отрицает обвинения своего сына в том, что он насильно вывез его в оккупированный Крым, чтобы спрятать на фоне коррупционного скандала.

По словам премьера Бабиша, информация о похищении его сына не соответствует действительности.

"Мой сын душевнобольной, он принимает лекарства, ему нужен надзор и он живет со своей матерью в Швейцарии", - написал Бабиш в sms-комментарии изданию.

Он также добавил, что его дочь Адриана страдает биполярным расстройством.

Отметим, Бабиш-младший называл свое пребывание в Украине "похищением" в электронном письме, направленном в 2017 году чешской полиции. Полиция подтвердила во вторник, что она расследует информацию СМИ и оценивает ее правдивость.

Также РБК-Украина писало, что Краевой суд Братиславы отказал в удовлетворении жалобы премьер-министра страны Андрея Бабиша на обвинения в сотрудничестве с тайной полицией социалистической Чехословакии.

Ранее Верховный суд постановил, что сотрудничество Бабиша с органами КГБ было не доказано.