Сенат Аргентины подвергся кибератаке
Верхняя палаты парламента Аргентины подверглась хакерской атаке. Утечки данных не произошло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Сената.
"12 января в 4:00 Сенат подвергся атаке хакеров. Подобным атакам, совершенным при помощи программ-вымогателей, за последние месяцы подверглись различные госорганы, судебная власть и крупные компании", - говорится в сообщении.
По словам пресс-службы, хакеры смогли заполучить только ту информацию, которая и так находилась в общем доступе.
"К настоящему моменту удалось восстановить большую часть важной информации и изолировать чувствительное оборудование, что позволит нам восстановить работу в ближайшее время", - отметила пресс-служба.
Хакерской атакой была затронута, в том числе система видеонаблюдения в здании верхней палаты парламента.
Напомним, ранее на государственные сайты Украины была осуществлена масштабная кибератака.
Как заявили в Госспецсвязи, эта кибератака стала самой мощной за последние четыре года.