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Сенат Аргентины подвергся кибератаке

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Аргентина, Суббота 15 января 2022 04:19
Сенат Аргентины подвергся кибератаке Фото: Хакеры атаковали Сенат Аргентины (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Верхняя палаты парламента Аргентины подверглась хакерской атаке. Утечки данных не произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Сената.

"12 января в 4:00 Сенат подвергся атаке хакеров. Подобным атакам, совершенным при помощи программ-вымогателей, за последние месяцы подверглись различные госорганы, судебная власть и крупные компании", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, хакеры смогли заполучить только ту информацию, которая и так находилась в общем доступе.

"К настоящему моменту удалось восстановить большую часть важной информации и изолировать чувствительное оборудование, что позволит нам восстановить работу в ближайшее время", - отметила пресс-служба.

Хакерской атакой была затронута, в том числе система видеонаблюдения в здании верхней палаты парламента.

Напомним, ранее на государственные сайты Украины была осуществлена масштабная кибератака.

Как заявили в Госспецсвязи, эта кибератака стала самой мощной за последние четыре года.

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