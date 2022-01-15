ru ua
Нд, 16 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сенат Аргентини піддався кібератаці

Новость на русском →
Аргентина, Субота 15 січня 2022 04:19
Сенат Аргентини піддався кібератаці Фото: хакери атакували Сенат Аргентини (freepik.com)
Автор: Артур Родивилов

Верхня палати парламенту Аргентини зазнала хакерської атаки. Витоку закритих даних не відбулося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Сенату.

"12 січня о 4:00 Сенат піддався атаці хакерів. Подібних атак, скоєних за допомогою програм-вимагачів, за останні місяці зазнали різні держоргани, судова влада і великі компанії", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, хакери змогли роздобути тільки ту інформацію, яка і так перебувала в загальному доступі.

"До теперішнього моменту вдалося відновити більшу частину важливої інформації та ізолювати чутливе обладнання, що дозволить нам відновити роботу найближчим часом", - зазначила прес-служба.

Хакерською атакою була порушена, в тому числі система відеоспостереження в будівлі верхньої палати парламенту.

Нагадаємо, раніше на державні сайти України була здійснена масштабна кібератака.

Як заявили в Держспецзв'язку, ця кібератака стала найпотужнішою за останні чотири роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака
NEWS
Шевченка звільнили з італійської "Дженоа"
Шевченка звільнили з італійської "Дженоа"
DAILY
Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Заручники Росії, боргів та газу. Які ризики та виклики стоять перед економікою України