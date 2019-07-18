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Семьям погибших в авиакатастрофах Boeing 737 Max выплатят 50 млн долларов компенсации

Новости » Общество    18.07.2019 - 04:41
Семьям погибших в авиакатастрофах Boeing 737 Max выплатят 50 млн долларов компенсации
Иллюстративное фото (laquotidienne.fnh.ma)

Компания начинает подготовку документов для выплат

Компания Boeing выплатит 50 миллионов долларов семьям погибших в двух авиакатастрофах самолетов модели 737 Max. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Деньги будут перечислены из фонда помощи на выплаты семьям погибших в авиакатастрофах в Индонезии и Эфиопии. Для надзора за выплатами компенсаций компания наняла юриста Кена Фейнберга. Он руководил аналогичными фондами по делу терактов 11 сентября 2001 года и нападениях в американских школах.

Файнберг отметил, что его команда "немедленно начнет подготовку необходимых документов для предоставления компенсации.

Напомним, Германия, Франция и Нидерланды закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Аналогичное решение приняли Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия и Малайзия.

Также Государственная авиационная служба Украины выдала решение по безопасности полетов о приостановлении летной эксплуатации самолетов Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX.

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