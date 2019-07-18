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Сім'ям загиблих в авіакатастрофах Boeing 737 Max виплатять 50 млн доларів компенсації

Новини » Суспільство    18.07.2019 - 04:41
Сім'ям загиблих в авіакатастрофах Boeing 737 Max виплатять 50 млн доларів компенсації
Ілюстративне фото (laquotidienne.fnh.ma)

Компанія починає підготовку документів для виплат

Компанія Boeing виплатить 50 мільйонів доларів родинам загиблих у двох авіакатастрофах літаків моделі 737 Max. Про це передає РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Гроші будуть перераховані із фонду допомоги на виплати сім'ям загиблих в авіакатастрофах в Індонезії та Ефіопії.  Для нагляду за виплатами компенсацій компанія найняла юриста Кена Фейнберга. Він керував аналогічними фондами у справі терактів 11 вересня 2001 року і нападах в американських школах.

Файнберг зазначив, що його команда "негайно почне підготовку необхідних документів" для надання компенсації.

Нагадаємо, Німеччина, Франція і Нідерланди закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX після авіакатастрофи в Ефіопії. Аналогічне рішення ухвалили Велика Британія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія.

Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів про призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX і 737-9 MAX.

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