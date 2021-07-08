Семьям пленных в России украинцев выплатили 1,4 млн гривен помощи

Семьи политзаключенных получили выплаты на правовую помощь.

"Эта денежная помощь позволит оплатить услуги адвокатов, которые защищают права незаконно лишенных свободы украинцев", - говорится в сообщении.

Решение о выделении средств фактически является дополнительным инструментом публичной фиксации ответственности РФ как государства-агрессора, за нарушение прав украинских граждан и дальнейшего восстановления их на уровне институтов Европейского суда по правам человека.

Кроме того, в июне 2021 года Минреинтеграции перечислило 800 тысяч гривен семьям незаконно лишенных свободы РФ украинских граждан. Таким образом 8 семей получили материальную помощь по 100 тысяч гривен.