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Родинам полонених в Росії українців виплатили 1,4 млн гривень допомоги

Автор: РБК-Україна

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало кошти у розмірі 1,4 млн грн родинам незаконно ув’язнених РФ українських громадян. Чотирнадцять родин отримали по 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства.

Родини політв'язнів отримали виплати на правову допомогу.

"Ця грошова допомога дозволить сплатити послуги адвокатів, які захищають права незаконно позбавлених волі українців", - йдеться в повідомленні.

Рішення про виділення коштів фактично є додатковим інструментом публічної фіксації відповідальності РФ як держави-агресора, за порушення прав українських громадян і подальшого відновлення їх на рівні інституцій Європейського суду з прав людини.

Крім того, у червні 2021 року Мінреінтеграції перерахувало 800 тисяч гривень родинам незаконно позбавлених волі РФ українських громадян. Таким чином 8 родин отримали матеріальну допомогу по 100 тисяч гривень.

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