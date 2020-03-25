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Семья Емца ведет сомнительный бизнес и имеет элитную недвижимость, - "Слідство. Інфо"

Новости » Политика     25.03.2020 - 16:24
Семья Емца ведет сомнительный бизнес и имеет элитную недвижимость, - "Слідство. Інфо"
Фото: Илья Емец (moz.gov.ua)

У семьи нашли недвижимость на десятки миллионов, происхождение которых сложно объяснить

Семья министра здравоохранения Украины Илья Емца владеет сомнительным бизнесом и недвижимостью на десятки миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Слідство. Інфо".

Сообщается, что семья нового министра в последние годы получила в собственность бизнес и элитную недвижимость на десятки миллионов, происхождение которых сложно объяснить. Судя по декларации, за последние четыре года Емец официально заработал чуть больше двух миллионов гривен, однако незадолго до назначения в новый Кабмин приобрел участок и имение в Козине под Киевом почти за 12,5 млн гривен.

В декларации он отметил, что деньги на эту покупку одолжил у совладельцев юридической фирмы "Салком". Один из них, адвокат Евгений Кубко, рассказал журналистам "Слідство. Інфо", что Емец будет выплачивать кредит, возвращая 40% своего заработка.

С учетом того, что в 2019 году Емец официально заработал чуть больше 700 тыс. гривен, на выплату ему понадобится 44 года.

В собственности его сына - Глеба Емца - квартира в Киеве на 113 квадратов и нежилое помещение в одной из новостроек, а также апартаменты в "Буковеле". Недвижимость стоимостью примерно 250 тыс. долларов является подарком от бабушки, которой на тот момент было 90 лет. Сам Глеб Емец отказался объяснить происхождение таких подарков.

Бывшая супруга Ильи Емца Татьяна Осина, с которой он развелся в прошлом году после более чем сорока лет в браке, является совладелицей частной "Клиники новых технологий". Данная клиника работает на территории Национального института Амосова и, по данным журналистов Bihus.Info, фактически отбирает у государственного учреждения финансово обеспеченных клиентов - иностранцев.

"Слідство. Інфо" отмечает, что на деятельность этой фирмы обращали внимание и правоохранители.

Напомним, ранее разгорелся скандал, связанный с тем, что Емец якобы хотел назначить своего человека в руководство предприятия "Медицинские закупки Украины". Вчера он поручил провести служебное расследование в связи с обнародованной информацией.

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