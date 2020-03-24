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Емец инициировал расследование после обвинений в блокировании закупок

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 13:59
Емец инициировал расследование после обвинений в блокировании закупок
Фото: Илья Емец (moz.gov.ua)

Гендиректор МЗУ накануне обвинил Емца в блокировании закупок

Министр здравоохранения Илья Емец поручил провести служебное расследование после обвинений в блокировании закупок для борьбы с коронавирусом в Украине. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

Сообщается, что Емец поручил провести служебное расследование ситуации в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины".

"Поручение дано после публикации генерального директора МЗУ Арсена Жумадилова, в которой изложена информация о якобы блокировании процесса закупок товаров, предназначенных для борьбы с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Емец инициировал расследование после обвинений в блокировании закупок

Отметим, накануне Жумадилов заявил, что Минздрав блокирует государственные закупки, поскольку Емец якобы не согласен с кадровой политикой МЗУ и пытался ввести "доверенное лицо" на предприятие.

Напомним, вчера появилась информация о том, что Емец якобы готов уйти в отставку, если в Украине в ближайшее время не объявят чрезвычайное положение из-за коронавируса. В частности, ряд СМИ и двое нардепов написали, что он уходит в отставку. Однако РБК-Украина в Министерстве здравоохранения заявили, что Емец остается на своем посту, а министерство работает в усиленном режиме.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраинырасследованиезакупкиКоронавирус
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