Родина Ємця веде сумнівний бізнес і має елітну нерухомість, - "Слідство. Інфо"

Фото: Ілля Ємець (moz.gov.ua)

У сім'ї знайшли нерухомість на десятки мільйонів, походження яких важко пояснити

Сім'я міністра охорони здоров'я України Іллю Ємця володіє сумнівним бізнесом та нерухомістю на десятки мільйонів гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слідство. Інфо".

Повідомляється, що сім'я нового міністра в останні роки отримала у власність бізнес і елітну нерухомість на десятки мільйонів, походження яких важко пояснити. Судячи з декларації, за останні чотири роки Ємець офіційно заробив трохи більше двох мільйонів гривень, однак незадовго до призначення в новий Кабмін придбав ділянку і маєток в Козині під Києвом майже за 12,5 млн гривень.

В декларації він зазначив, що гроші на цю покупку позичив у співвласників юридичної фірми "Салком". Один з них, адвокат Євген Кубко, розповів журналістам "Слідство. Інфо", що Ємець буде виплачувати кредит, повертаючи 40% свого заробітку.

З урахуванням того, що в 2019 році Ємець офіційно заробив трохи більше 700 тис. гривень, на виплату йому знадобиться 44 роки.

У власності його сина - Гліба Ємця - квартира в Києві на 113 квадратів та нежитлове приміщення в одній з новобудов, а також апартаменти в "Буковелі". Нерухомість вартістю приблизно 250 тис. доларів є подарунком від бабусі, якій на той момент було 90 років. Сам Гліб Ємець відмовився пояснити походження таких подарунків.

Колишня дружина Іллі Ємця Тетяна Осика, з якою він розлучився в минулому році після більш ніж сорока років у шлюбі, є співвласницею приватної "Клініка нових технологій". Дана клініка працює на території Національного інституту Амосова і, за даними журналістів Bihus.Info, фактично відбирає у державної установи фінансово забезпечених клієнтів - іноземців.

"Слідство. Інфо" зазначає, що на діяльність цієї фірми звертали уваги і правоохоронці.

Нагадаємо, раніше розгорівся скандал, пов'язаний з тим, що Ємець нібито хотів призначити свою людину в керівництво підприємства "Медичні закупівлі України". Вчора він доручив провести службове розслідування у зв'язку з оприлюдненою інформацією.