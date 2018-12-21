Семья с 8 приемными детьми получила новый дом, - Светличная

Фото: Юлия Светличная (УНИАН)

Ключи от дома семье вручили Юлия Светличная и Ирина Луценко

Семья Билослюдцевих, которая воспитывает 8 приемных детей, получила ключи от нового дома в Харьковской области. Об этом сообщает сайт Харьковской ОГА.

Ключи от дома семье вручила председатель ОГА Юлия Светличная и Ирина Луценко.

"В доме, где разместится семья, есть 6 спальных комнат, 2 кухни и 3 санузла. Здесь также есть сауна и даже зимний сад. Кроме того, у семьи будет собственный большой двор и сад. Вместе с домом новоселам вручили набор необходимой бытовой техники: стиральную машину-автомат, газовую плиту, телевизор, морозильную камеру, хлебопечка, кухонный комбайн, пылесос, микроволновую печь и электрический чайник" - сообщают в ОГА.

В ОГА также добавили, что дом полностью готов для вселения.

«Второй год подряд мы внедряем программу, которая дает возможность закупать дома семейного типа для всех тех, у кого не было достаточной площади жилья, чтобы воспитывать детей. В целом за эти два года удалось закупить около 50 объектов, которые позволили обеспечить жильем около 100 детей. Чужих детей не бывает, у всех детей должна быть любовь и забота. Делаем все для того, чтобы каждый ребенок получил необходимые условия для того, чтобы расти в нормальной семье», - отметила глава ХОГА Юлия Светличная.

Вместе с народным депутатом, представителем президента в Верховной раде Украины Ириной Луценко руководитель области осмотрела дом и пообщалась с его новыми жителями.

Сейчас семья Белослюдцевых воспитывает 8 детей в возрасте от 4 до 17 лет. Также у родителей есть два взрослых сына - 20-летний Максим учится в Харьковском патентно-компьютерном колледже, а 26-летний Игорь - участник ООС.

«Государство за последние 3 года создало очень хорошую программу. Мы хотим к 2027 году полностью расформировать интернаты и сделать детские дома семейного типа, где будет по 10 детей. Предусмотрены средства, приобретаются дома, большие квартиры. Кроме того, местные громады выделяют дополнительные средства - на приобретение необходимого. Сейчас мы видим пример, когда сработала государственная программа и сработала областная администрация», - отметила Ирина Луценко.

По ее информации, в настоящее время по президентской программе в стране уже приобретено около 300 - 400 зданий для домов семейного типа.