Сім'я з 8 прийомними дітьми отримала новий будинок, - Світлична

Фото: Юлія Світлична (УНІАН)

Ключі від будинку родині вручили Юлія Світлична та Ірина Луценко

Сім'я Білослюдцевих, яка виховує 8 прийомних дітей, отримала ключі від нового будинку в Харківській області. Про це повідомляє сайт Харківської ОДА.

Ключі від будинку сім'ї вручила голова ОДА Юлія Світлична та Ірина Луценко.

"В будинку, де розміститься сім'я, є 6 спальних кімнат, 2 кухні, 3 санвузли. Тут також є сауна і навіть зимовий сад. Крім того, у сім'ї буде власний великий двір і сад. Разом з будинком новоселам вручили набір необхідної побутової техніки: пральну машину-автомат, газова плита, телевізор, морозильну камеру, хлібопічка, кухонний комбайн, пилосос, мікрохвильову піч і електричний чайник" - повідомляють в ОДА.

В ОДА також додали, що будинок повністю готовий для вселення.

«Другий рік поспіль ми впроваджуємо програму, яка дає можливість купувати будинки сімейного типу для всіх тих, у кого не було достатньої площі житла, щоб виховувати дітей. У цілому за ці два роки вдалося закупити близько 50 об'єктів, які дозволили забезпечити житлом близько 100 дітей. Чужих дітей не буває, у всіх дітей повинна бути любов і турбота. Робимо все для того, щоб кожна дитина отримала необхідні умови для того, щоб рости в нормальній сім'ї», - зазначила голова ХОДА Юлія Світлична.

Разом з народним депутатом, представником президента у Верховній раді України Іриною Луценко керівник області оглянула будинок та поспілкувалася з його новими жителями.

Зараз сім'я Білослюдцевых виховує 8 дітей у віці від 4 до 17 років. Також у батьків є два дорослих сина - 20-річний Максим навчається в Харківському патентно-комп'ютерному коледжі, а 26-річний Ігор - учасник ООС.

«Держава за останні 3 роки створила дуже хорошу програму. Ми хочемо до 2027 року повністю розформувати інтернати і зробити дитячі будинки сімейного типу, де буде по 10 дітей. Передбачені засоби, що придбаваються будинки, великі квартири. Крім того, місцеві громади виділяють додаткові кошти на придбання необхідного. Зараз ми бачимо приклад, коли спрацювала державна програма і спрацювала обласна адміністрація», - зазначила Ірина Луценко.

За її інформацією, в даний час по президентській програмі в країні вже придбано близько 300 - 400 будівель для будинків сімейного типу.