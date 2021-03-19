Семинский признал подлинность записи о 7 млн за депутатский мандат, но называет ее "монтажом"

По словам Семинского, обнародованный разговор действительно имел место в 2010-2011 годах.

"Мне Рудьковский не сообщал, что будет записывать. Поэтому я вообще удивлен, что появились какие-то записи", - отметил депутат.

При этом, по его словам, голосовыми роликами "манипулировали", а сами они являются "монтажом".

Сумма в семь миллионов, о которой идет речь в разговоре, действительно озвучивалась, сказал Семинский, но не имела отношения к выборам.