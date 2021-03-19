Семинский признал подлинность записи о 7 млн за депутатский мандат, но называет ее "монтажом"

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский признал подлинность аудиозаписи, на которой он рассказывает экс-министру транспорта Николаю Рудьковскому, что готов заплатить семь миллионов за депутатский мандат. В то же время, нардеп подчеркнул, что записями манипулировали.
Об этом он рассказал в комментарии "Суспильному".
По словам Семинского, обнародованный разговор действительно имел место в 2010-2011 годах.
"Мне Рудьковский не сообщал, что будет записывать. Поэтому я вообще удивлен, что появились какие-то записи", - отметил депутат.
При этом, по его словам, голосовыми роликами "манипулировали", а сами они являются "монтажом".
Сумма в семь миллионов, о которой идет речь в разговоре, действительно озвучивалась, сказал Семинский, но не имела отношения к выборам.
Напомним, недавно была опубликована аудиозапись, из которой следует, что Олег Семинский готов был потратить семь миллионов долларов для получения депутатского мандата от любой из партий.
Кроме того, стало известно, что в деле о его похищении речь идет о сумме в 150 миллионов долларов и доле в компании "Нефтегаздобыча".