Семінський визнав справжність запису про 7 млн за депутатський мандат, але називає її "монтажем"

За словами Семінського, оприлюднена розмова справді мала місце у 2010-2011 роках.

"Мені Рудьковський не повідомляв, що буде записувати. Тому я взагалі здивований, що з'явилися якісь записи", - зазначив депутат.

При цьому, за його словами, голосовими роликами "маніпулювали", а самі вони є "монтажем".

Сума в сім мільйонів, про яку йде мова в розмові, дійсно озвучувалася, сказав Семінський, але не мала стосунку до виборів.