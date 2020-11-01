На семи участках в Киеве вернули ограничение скорости до 50 км/час

В Киеве с 1 ноября на участках семи улиц, где летом была разрешена скорость движения до 80 км/ч, вернули ограничение скорости до 50 км/час. Ограничение будет действовать до 1 апреля 2021 года.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Новые ограничения вводятся на следующих улицах:

ул. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);

ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Гринченко до Южного моста);

ул. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Ограничения вводятся с целью уменьшения рисков потери управления автомобилем на скользкой дороге. Коммунальщики демонтируют знаки, которые регулировали скорость движения в весенне-летний период.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств. Постановление позволит органам местной власти устанавливать рыночные тарифы.

Напомним, в 2018 году в Украине вступили в силу новые правила парковки автомобилей.