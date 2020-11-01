На семи ділянках у Києві повернули обмеження швидкості до 50 км/год

Швидкісний режим на проспектах скасовано до весни
У Києві з 1 листопада на семи ділянках вулиць, де влітку була дозволена швидкість руху до 80 км/год, повернули обмеження швидкості до 50 км/год. Обмеження буде діяти до 1 квітня 2021 року.
Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.
Нові обмеження вводяться на наступних вулицях:
Обмеження вводяться з метою зменшення ризиків втрати керування автомобілем на слизькій дорозі. Комунальники демонтують знаки, які регулювали швидкість руху в весняно-літній період.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вніс зміни в Порядок формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів. Постанова дозволить органам місцевої влади встановлювати ринкові тарифи.
Нагадаємо, у 2018 році в Україні вступили в силу нові правила паркування автомобілів.