Из семи открытых КПВВ на Донбассе полноценно работает только один

"По распоряжению командующего объединенных сил на линии разграничения все КПВВ ежедневно, с 8.00 до 16.00, открыты для пропуска. Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской",- говорится в сообщении.

Отмечено, что на КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение только для отдельных граждан дважды в неделю.

Кроме этого, российско-оккупационные войска оставляют полностью заблокированными дорожные коридоры через контрольные пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Майорское", "Марьинка" и "Гнутово".