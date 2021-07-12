Із семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінно працює лише один

"За розпорядженням командувача об’єднаних сил на лінії розмежування всі КПВВ щоденно, з 8.00 до 16.00, відкриті для пропуску. З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській",- йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух тільки для окремих громадян двічі на тиждень.

Крім цього, російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Майорське", "Мар’їнка" та "Гнутове".