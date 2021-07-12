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Із семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінно працює лише один

Автор: Марія Кучерявець

Бойовики продовжують блокувати роботу КПВВ на Донбасі. Так, із семи відкритих КПВВ у районі проведення ООС повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"За розпорядженням командувача об’єднаних сил на лінії розмежування всі КПВВ щоденно, з 8.00 до 16.00, відкриті для пропуску. З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській",- йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух тільки для окремих громадян двічі на тиждень.

Крім цього, російсько-окупаційні війська залишають повністю заблокованими дорожні коридори через контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Майорське", "Мар’їнка" та "Гнутове".

Нагадаємо, що в ОБСЄ поскаржилися на бойовиків на Донбасі, які не пропускають патрулі СММ ОБСЄ через КПВВ і ставлять для спостерігачів свої умови.

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КПВВДонбасСтаница Луганская