Семьи оккупантов массово бегут с побережья Мариуполя после взрывов в Крыму, - Андрющенко

"Все семьи военных оккупантов после крымского хлопка срочно покинули побережье от с. Мелекино до С. Б. Коса. При том у гауляйтера Иващенко количество охранников выросло с 4 до 7. Страх царит среди коллаборантов и верхушки мариупольских оккупантов. И это - хорошая новость", - написал Андрющенко.

Он также рассказал и о ситуации в Мариуполе, отметив, что очереди в городе везде.

"Мариуполь превращен в настоящую историческую реконструкцию СССР. Даже на вход в магазин - очередь...Мариупольский порт замер. Обещанный паром еще ни разу не зашел в порт - и это хорошая новость", - отметил Андрющенко.

Также советник мэра и сообщил о стрельбе, которая произошла в районе Старого Крыма.

"Опять из-за страха сопротивления. Еще один сбитый коптер россиян ДНРовцами. Координация действий оккупантов между собой поражает", - пишет Андрющенко.

Он также сообщил, что в городе за неделю зарегистрировано еще 14 случаев острой кишечной инфекции.

"С учетом 17 случаев на прошлой неделе можно говорить о наличии первых прямых признаков эпидемического распространения инфекционной болезни. За неделю умерло (согласно регистрации в морге) от "естественных" причин 178 человек, из них 43 в больницах. Уровень смертности продолжает расти",- информирует советник мэра Мариуполя.

Напомним, недавно сообщалось, что в захваченном Мариуполе оккупанты пытаются восстановить в одном из районов электричество и газ, но, конечно, безрезультатно.

Также стало известно, что захватчики начали в городе фильтрацию людей в возрасте от 70 лет.