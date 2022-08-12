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Семьи оккупантов массово бегут с побережья Мариуполя после взрывов в Крыму, - Андрющенко

Фото: семьи оккупантов массово убегают с побережья Мариуполя после взрывов в Крыму (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Семьи российских оккупантов начали массово бежать с побережья возле Мариуполя. Это произошло после взрывов на аэродроме в Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.

"Все семьи военных оккупантов после крымского хлопка срочно покинули побережье от с. Мелекино до С. Б. Коса. При том у гауляйтера Иващенко количество охранников выросло с 4 до 7. Страх царит среди коллаборантов и верхушки мариупольских оккупантов. И это - хорошая новость", - написал Андрющенко.

Он также рассказал и о ситуации в Мариуполе, отметив, что очереди в городе везде.

"Мариуполь превращен в настоящую историческую реконструкцию СССР. Даже на вход в магазин - очередь...Мариупольский порт замер. Обещанный паром еще ни разу не зашел в порт - и это хорошая новость", - отметил Андрющенко.

Также советник мэра и сообщил о стрельбе, которая произошла в районе Старого Крыма.

"Опять из-за страха сопротивления. Еще один сбитый коптер россиян ДНРовцами. Координация действий оккупантов между собой поражает", - пишет Андрющенко.

Он также сообщил, что в городе за неделю зарегистрировано еще 14 случаев острой кишечной инфекции.

"С учетом 17 случаев на прошлой неделе можно говорить о наличии первых прямых признаков эпидемического распространения инфекционной болезни. За неделю умерло (согласно регистрации в морге) от "естественных" причин 178 человек, из них 43 в больницах. Уровень смертности продолжает расти",- информирует советник мэра Мариуполя.

Напомним, недавно сообщалось, что в захваченном Мариуполе оккупанты пытаются восстановить в одном из районов электричество и газ, но, конечно, безрезультатно.

Также стало известно, что захватчики начали в городе фильтрацию людей в возрасте от 70 лет.

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МариупольОккупированные территории