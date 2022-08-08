В Мариуполе оккупанты пытались подключить электричество и газ, но безуспешно
В захваченном Мариуполе оккупанты пытаются восстановить в одном из районов электричество и газ. Но пока такие попытки успехов не имели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.
Так, в Кальмиусском районе из-за действий российских электриков сгорел трансформатор, поскольку они проводили работы в дождь. Кроме того, на выходных оккупанты подключили 350 Вт в обычных домах вместо 220 Вт. Из-за этого была повреждена бытовая техника жителей.
Также в Приморском районе оккупанты провели показательный запуск газоснабжения. Но уже через час газ вместе со светом и водой исчез.
В оккупированном Мариуполе также продолжается хаотичный снос зданий.
"Все больше людей вынуждены либо жить на улице, либо вламываться в пустые квартиры", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что Россия готовит судилище над украинскими военными в Мариуполе. На сцене филармонии уже разместили "клетки".
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