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В Мариуполе оккупанты пытались подключить электричество и газ, но безуспешно

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Мариуполь, Понедельник 08 августа 2022 11:31
В Мариуполе оккупанты пытались подключить электричество и газ, но безуспешно Фото: в Мариуполе оккупанты безуспешно пытаются подключить свет и газ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В захваченном Мариуполе оккупанты пытаются восстановить в одном из районов электричество и газ. Но пока такие попытки успехов не имели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра города Петра Андрющенко в Telegram.

Так, в Кальмиусском районе из-за действий российских электриков сгорел трансформатор, поскольку они проводили работы в дождь. Кроме того, на выходных оккупанты подключили 350 Вт в обычных домах вместо 220 Вт. Из-за этого была повреждена бытовая техника жителей.

Также в Приморском районе оккупанты провели показательный запуск газоснабжения. Но уже через час газ вместе со светом и водой исчез.

В оккупированном Мариуполе также продолжается хаотичный снос зданий.

"Все больше людей вынуждены либо жить на улице, либо вламываться в пустые квартиры", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Россия готовит судилище над украинскими военными в Мариуполе. На сцене филармонии уже разместили "клетки".

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