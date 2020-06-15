В семи областях показатель летальности от COVID-19 превышает средний по Украине

В семи областях Украины показатель летальности от COVID-19 превышает средний по стране. Среди умерших преобладают мужчины и люди старше 50 лет.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Так, средний показатель летальности по Украине - 2,9%. В половозрастной структуре умерших от заболеваний, вызванных COVID-19, преобладают мужчины - 473 (54%) и люди старше 50-ти лет (88,3%).

Показатель летальности превышает средний по Украине в Ивано-Франковской (5,4%), Кировоградской (5,3%), Полтавской (4,7%), Черновицкой (4,3%), Черкасской (3,7%), Львовской областях (3,6%).

Также отмечается, что 70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирения.

У 54,8% умерших с сопутствующей патологией было несколько заболеваний: сердечно-сосудистые и сахарный диабет, иммунодефицит ожирение и тому подобное.

89% умерших - это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Украине приближается к 32 тысячам.

Кроме этого, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что несоблюдение рекомендаций повлияло на рост случаев COVID-19 в Украине.