Сім’ї Небесної сотні погодилися на перенесення меморіалу для експертиз, - ГПУ

Фото: Сергій Горбатюк (РБК-Україна)

У Генпрокуратурі стверджують, що саме на місці тимчасового меморіалу було найбільше вбитих та поранених під час Майдану

Сім’ї героїв Небесної сотні погодилися на перенесення тимчасового меморіалу з центру Києва для проведення експертиз у справах Майдану. Про це повідомив начальник управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Горбатюк розповів, що слідчі вже провели низку необхідних експертиз у тих місцях, куди був доступ, але не мають змоги дослідити місце, де розташований тимчасовий меморіал.

"З розумінням того, що ця ситуація може викликати резонанс, викликати обурення, ми отримали згоду від родин Небесної сотні", - зазначив Горбатюк.

Представник Генпрокуратури підкреслив, що саме на місці тимчасового меморіалу було найбільше вбитих та поранених під час Майдану.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва відмовився заарештувати ділянку і заборонити будівництво на алеї Героїв Небесної сотні для проведення слідчого експерименту. З відповідним проханням раніше звернулася до суду ГПУ.