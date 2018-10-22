Суд Киева отказался запретить строительство на аллее Героев Небесной сотни для проведения следствия

Фото: Сергей Горбатюк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Печерский районный суд отказался арестовать участок и запретить строительство на аллее Героев Небесной сотни

Печерский районный суд города Киева отказался арестовать участок и запретить строительство на аллее Героев Небесной сотни для проведения следственного эксперимента. Об этом заявил во время брифинга начальник управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передает РБК-Украина.

По его словам, ранее ГПУ обратилась в суд с просьбой наложить арест на участок на аллее Героев Небесной сотни в столице.

"Мы обратились в суд с тем, чтобы наложить арест на этот участок до завершения следственных экспериментов… На судебном заседании судья прокурору сказал, что удовлетворяет это требование, а в решении было написано, что он отказал в удовлетворении ходатайства, отказал в аресте этого участка в части невнесения изменений", - рассказал Горбатюк, отметив, что строительные работы могут начаться через неделю, и в связи с этим проведение следственного эксперимента станет невозможным.

Также он сообщил, что следствию необходимо как минимум 16 дней для воспроизведения обстоятельств убийства восьми активистов Евромайдана на участке около выхода из станции метро "Крещатик". Горбатюк добавил, что коммунальные службы с июля отказываются переносить мемориал Героям небесной сотни.

Напомним, в июне сообщалось, что мемориальный памятник Героям Небесной Сотни, который сделали участники Революции Достоинства на месте кровавого расстрела протестующих на улице Институтской, планируют временно перенести для завершения следственных экспериментов.