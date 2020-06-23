У семьи главы следствия по делу Шеремета имущества на 30 млн гривен, - Вihus.info

Семья руководителя следственно-оперативной группы по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета Евгения Коваля владеет имуществом на десятки миллионов гривен. Впрочем, официальных подтверждений заработков сопоставимых с этой суммой нет.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы Вihus.info.

В частности, только в Карпатах у его родственников имущества более чем на миллион долларов: больше 5 с половиной гектаров в селе Речка и еще 2,4 гектара в Пилипце, где, вероятно, сводится база отдыха. Это все записано на отца полицейского.

Также речь идет о земельных участках под Киевом - в Процеве, Кийлове, Хотяновке, Нижний Дубечни и Новоселках.

В октябре прошлого года сообщалось, что на участке в Пилипце ведется активное строительство базы отдыха. Уже в марте этого года большинство домов были готовы. Более того, их стало больше - вместо четырех теперь шесть коттеджей, СПА.

Семья Коваля владеет участком площадью в более гектара в Кийлове - живописной части вдоль Днепра, рядом в Процеве в их собственности еще 5 участков площадью 64 сотки.

Также полицейский числится владельцем более 7 гектаров в Новоселках, где стоимость сотки стартует от 30 000 гривен.

Журналисты установили, что официальные доходы членов семьи Коваля в разы меньше стоимости вышеупомянутых активов.

Напомним, Национальная полиция Украина готовит дело об убийстве журналиста Павла Шеремета в суд.

Отметим, Владимир Зеленский говорил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен довести дело об убийстве журналиста до конца.