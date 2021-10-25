Семерых российских туристов задержали в Турции по подозрению в поджоге леса

В Турции задержали семерых российских туристов. Их подозревают в поджоге леса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА.Новости".

Указано, что инцидент произошел во время того, как россияне совершали туристический поход по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Анталии.

По информации СМИ, туристы развели костер в районе, где позже возник лесной пожар.

Отмечено, что вчера суд принял решение на период досудебного расследования отправить россиян под стражу. Вместе с тем, дата заседания суда по делу арестованных пока не определена.

"Россияне находятся в тюрьме. Дата заседания не назначена. По закону она должна быть определена не позднее одного месяца с момента задержания", - говорится в сообщении.