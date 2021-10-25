ru ua
Пн, 25 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Семерых российских туристов задержали в Турции по подозрению в поджоге леса

Новина українською →
Турция, Понедельник 25 октября 2021 16:05
Семерых российских туристов задержали в Турции по подозрению в поджоге леса Фото: туристов из РФ подозревают в поджоге леса в Турции (twitter.com/RKUnitedDE)
Автор: Мария Кучерявец

В Турции задержали семерых российских туристов. Их подозревают в поджоге леса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА.Новости".

Указано, что инцидент произошел во время того, как россияне совершали туристический поход по маршруту "Ликийская тропа" в окрестностях Анталии.

По информации СМИ, туристы развели костер в районе, где позже возник лесной пожар.

Отмечено, что вчера суд принял решение на период досудебного расследования отправить россиян под стражу. Вместе с тем, дата заседания суда по делу арестованных пока не определена.

"Россияне находятся в тюрьме. Дата заседания не назначена. По закону она должна быть определена не позднее одного месяца с момента задержания", - говорится в сообщении.

Напомним, в августе в курортных зонах Турции вспыхивали масштабные лесные пожары, помощь на борьбу с которыми отправляла, в частности, Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Пожар
NEWS
Названа область-лидер по заполненности COVID-отделений
Названа область-лидер по заполненности COVID-отделений
DAILY
Секретарь СНБО Алексей Данилов: Я за жесткую президентскую республику
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Секретарь СНБО Алексей Данилов: Я за жесткую президентскую республику