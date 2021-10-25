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Сімох російських туристів затримали у Туреччині за підозрою у підпалі лісу

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Туреччина, Понеділок 25 жовтня 2021 16:05
Сімох російських туристів затримали у Туреччині за підозрою у підпалі лісу Фото: туристів з РФ підозрюють у підпалі лісу в Туреччині (twitter.com/RKUnitedDE)
Автор: Марія Кучерявець

У Туреччині затримали сімох російських туристів. Їх підозрюють у підпалі лісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА.Новости".

Вказано, що інцидент стався під час того, як росіяни здійснювали туристичний похід за маршрутом "Лікійська стежка" в околицях Анталії.

За інформацією ЗМІ, туристи розвели багаття в районі, де пізніше виникла лісова пожежа.

Зазначено, що вчора суд прийняв рішення на період досудового розслідування відправити росіян під варту. Разом з тим, дата засідання суду у справі заарештованих поки не визначена.

"Росіяни перебувають у в'язниці. Дата засідання не призначена. Згідно із законом вона повинна бути визначена не пізніше одного місяця з моменту затримання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у серпні в курортних зонах Туреччини спалахували масштабні лісові пожежі, допомогу на боротьбу з якими відправляла, зокрема, Україна.

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