Семераку передали европейские примеры внедрения эконалога

Экологический налог в Украине работает неэффективно, только за прошлый год предприятия заплатили более 4 млрд гривен этого налога. Об этом сообщили участники экологического форума в Днепре, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "5 канал".

По данным экспертов, более половины из средств осело в госбюджете, хотя должны пойти на экологические программы в регионах. Небрежное использование средств, которое не улучшает состояние экологии, необходимо прекратить, применив европейский опыт.

Так, по словам промышленного эколога Владислава Варнавского, средства должны идти непосредственно на реализацию экологических модернизаций предприятий.

"Я считаю, что не нужно никаких отдельных фондов, которыми управляют какие-то люди или какие-то союзы. Лучше всего это работает автоматически, как, например, возврат НДС, когда предприятие само берет на себя ответственность. Мы стремимся использовать эти деньги на улучшение ситуации в месте возникновения проблемы, а не на прекращение последствий, к которым привела эта проблема", – заявил Варнавский.

Подобная практика внедрена в странах ЕС, в частности, в Чехии. Документы с европейскими примерами решения проблемы экологического налога во время форума передали присутствующему на мероприятии министру экологии Остапу Семераку.

По словам Варнавского, европейский опыт может быть крайне полезным для Украины.

"Мы передаем европейский опыт, который очень большой. Он отличается от страны к стране. И надо находить именно те инструменты, которые могут быть полезными для Украины", – заявил Варнавский.

Экологи также отмечают, что средства эконалога должны быть направлены не на преодоление последствий загрязнения, а на минимизацию вредных выбросов с помощью модернизации предприятий.

Напомним, в Верховной раде для обеспечения европейских норм по эконалогу и улучшения экологии Украины зарегистрированы законопроекты 10146 и 10147.