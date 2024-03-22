У Семенівці Чернігівської області є поранені після удару КАБами

"Знищено будинок культури, поранено двох цивільних осіб. Допомога надається", - написав Чаус.

Він також додав, що росіяни, як завжди, будуть фантазувати про "знищення 650 іноземних найманців-неонацистів, 8 БМП Bradley та трьох винищувачів F-16 внаслідок удару бомб по військовій базі".

Оновлено 16:02

Поліція Чернігівської області написала про те, що росіяни тричі вдарили КАБами по Семенівці. Зруйновано будинок культури.

Фото: наслідки обстрілу Семенівки (t.me/policechernihiv)

"Попередньо відомо про пораненого цивільного чоловіка - його госпіталізовано. Інша постраждала від госпіталізації відмовилася. Поліцейські спільно з екстреними службами надають допомогу постраждалим мирним жителям", - уточнили правоохоронці.

Поліція вже документує пошкодження цивільної інфраструктури та навколишніх будівель, фіксує наслідки терору проти мирних громадян.