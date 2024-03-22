В Семеновке Черниговской области есть раненые после удара КАБами

Обстрел Семеновки

Напомним, около 15:00 Чаус написал о том, что российские оккупанты ударили по городу Семеновка Черниговской области, который находится вблизи границы с РФ.

Он уточнял, что, по предварительным данным, россияне использовали для атаки управляемые авиационные бомбы.

Отметим, сегодня, 22 марта, ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Для этого они применили более 150 дронов и ракет разных типов.

В частности, восемь ракет террористы из РФ направили на Днепровскую гидроэлектростанцию.

Более детально о последствиях - в материале РБК-Украина.

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