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В Семеновке Черниговской области есть раненые после удара КАБами

Фото: россияне КАБами ударили по Семеновке Черниговской области (t.me/policechernihiv)
Автор: Иван Носальский

В результате российского удара управляемыми авиационными бомбами по городу Семеновка Черниговской области есть раненые. Уничтожен дом культуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса в Telegram и полицию Черниговской области в Telegram.

"Уничтожен дом культуры, ранены два гражданских лица. Помощь оказывается", - написал Чаус. 

Он также добавил, что россияне, как обычно, будут фантазировать об "уничтожении 650 иностранных наемников-неонацистов, 8 БМП Bradley и трех истребителей F-16 в результате удара бомб по военной базе". 

Обновлено 16:02

Полиция Черниговской области написала о том, что россияне трижды ударили КАБами по Семеновке. Разрушен дом культуры. 

 

Фото: последствия обстрела Семеновки (t.me/policechernihiv)

"Предварительно известно о раненом гражданском мужчине - он госпитализирован. Другая пострадавшая от госпитализации отказалась. Полицейские совместно с экстренными службами оказывают помощь пострадавшим мирным жителям", - уточнили правоохранители. 

Полиция уже документирует повреждение гражданской инфраструктуры и окружающих зданий, фиксирует последствия террора против мирных граждан.

Обстрел Семеновки

Напомним, около 15:00 Чаус написал о том, что российские оккупанты ударили по городу Семеновка Черниговской области, который находится вблизи границы с РФ.

Он уточнял, что, по предварительным данным, россияне использовали для атаки управляемые авиационные бомбы.

Отметим, сегодня, 22 марта, ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Для этого они применили более 150 дронов и ракет разных типов.

В частности, восемь ракет террористы из РФ направили на Днепровскую гидроэлектростанцию.

Более детально о последствиях - в материале РБК-Украина.

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