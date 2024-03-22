У Семенівці Чернігівської області є поранені після удару КАБами
Внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами по місту Семенівка Чернігівської області є поранені. Знищено будинок культури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса у Telegram та поліцію Чернігівської області у Telegram.
"Знищено будинок культури, поранено двох цивільних осіб. Допомога надається", - написав Чаус.
Він також додав, що росіяни, як завжди, будуть фантазувати про "знищення 650 іноземних найманців-неонацистів, 8 БМП Bradley та трьох винищувачів F-16 внаслідок удару бомб по військовій базі".
Оновлено 16:02
Поліція Чернігівської області написала про те, що росіяни тричі вдарили КАБами по Семенівці. Зруйновано будинок культури.
Фото: наслідки обстрілу Семенівки (t.me/policechernihiv)
"Попередньо відомо про пораненого цивільного чоловіка - його госпіталізовано. Інша постраждала від госпіталізації відмовилася. Поліцейські спільно з екстреними службами надають допомогу постраждалим мирним жителям", - уточнили правоохоронці.
Поліція вже документує пошкодження цивільної інфраструктури та навколишніх будівель, фіксує наслідки терору проти мирних громадян.
Обстріл Семенівки
Нагадаємо, близько 15:00 Чаус написав про те, що російські окупанти вдарили по місту Семенівка Чернігівської області, яке знаходиться поблизу кордону з РФ.
Він уточнював, що, за попередніми даними, росіяни використовували для атаки керовані авіаційні бомби.
Зазначимо, сьогодні, 22 березня, вночі російські окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Для цього вони застосували понад 150 дронів та ракет різних типів.
Зокрема, вісім ракет терористи із РФ направили на Дніпровську гідроелектростанцію.
Більш детально про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.
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