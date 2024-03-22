У Семенівці Чернігівської області є поранені після удару КАБами

Внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами по місту Семенівка Чернігівської області є поранені. Знищено будинок культури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса у Telegram та поліцію Чернігівської області у Telegram.

"Знищено будинок культури, поранено двох цивільних осіб. Допомога надається", - написав Чаус. Він також додав, що росіяни, як завжди, будуть фантазувати про "знищення 650 іноземних найманців-неонацистів, 8 БМП Bradley та трьох винищувачів F-16 внаслідок удару бомб по військовій базі". Оновлено 16:02 Поліція Чернігівської області написала про те, що росіяни тричі вдарили КАБами по Семенівці. Зруйновано будинок культури. Фото: наслідки обстрілу Семенівки (t.me/policechernihiv) "Попередньо відомо про пораненого цивільного чоловіка - його госпіталізовано. Інша постраждала від госпіталізації відмовилася. Поліцейські спільно з екстреними службами надають допомогу постраждалим мирним жителям", - уточнили правоохоронці. Поліція вже документує пошкодження цивільної інфраструктури та навколишніх будівель, фіксує наслідки терору проти мирних громадян.