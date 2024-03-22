В Семеновке Черниговской области есть раненые после удара КАБами

В результате российского удара управляемыми авиационными бомбами по городу Семеновка Черниговской области есть раненые. Уничтожен дом культуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса в Telegram и полицию Черниговской области в Telegram .

Полиция уже документирует повреждение гражданской инфраструктуры и окружающих зданий, фиксирует последствия террора против мирных граждан.

"Предварительно известно о раненом гражданском мужчине - он госпитализирован. Другая пострадавшая от госпитализации отказалась. Полицейские совместно с экстренными службами оказывают помощь пострадавшим мирным жителям", - уточнили правоохранители.

Полиция Черниговской области написала о том, что россияне трижды ударили КАБами по Семеновке. Разрушен дом культуры.

Он также добавил, что россияне, как обычно, будут фантазировать об "уничтожении 650 иностранных наемников-неонацистов, 8 БМП Bradley и трех истребителей F-16 в результате удара бомб по военной базе".

Обстрел Семеновки

Напомним, около 15:00 Чаус написал о том, что российские оккупанты ударили по городу Семеновка Черниговской области, который находится вблизи границы с РФ.

Он уточнял, что, по предварительным данным, россияне использовали для атаки управляемые авиационные бомбы.

Отметим, сегодня, 22 марта, ночью российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Для этого они применили более 150 дронов и ракет разных типов.

В частности, восемь ракет террористы из РФ направили на Днепровскую гидроэлектростанцию.

Более детально о последствиях - в материале РБК-Украина.

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