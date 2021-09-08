Семенченко продлили арест еще на два месяца

Соломенский районный суд Киева продлил арест бывшему народному депутату и экс-комбату батальона "Донбасс" Семену Семенченко . Он проведет под стражей еще минимум два месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook .

"Семену Семенченко продлили содержание под стражей еще на 2 месяца", - говорится в сообщении.

Напомним, Семенченко подозревают в создании частной военной компании. По данным следствия, она вербовала ветеранов АТО для работы на ЧВК Donbass Battalion Corp с офисами в США, Польше, Ираке и Кении.

Кроме того, ему предъявили обвинения в обстреле телеканала "112 Украина".