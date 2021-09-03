Дело ЧВК: Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей

Подозреваемого в создании и руководстве военизированным вооруженным формированием экс-нардепа Семена Семенченко оставили под стражей. Апелляционный суд не удовлетворил ходатайство адвокатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, 3 сентября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты. "По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе суда.