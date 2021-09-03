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Дело ЧВК: Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей

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Пятница 03 сентября 2021 14:51
Дело ЧВК: Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей Фото: экс-нардеп Семен Семенченко (facebook.com/dostali.hvatit2)
Автор: Инна Собора

Подозреваемого в создании и руководстве военизированным вооруженным формированием экс-нардепа Семена Семенченко оставили под стражей. Апелляционный суд не удовлетворил ходатайство адвокатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, 3 сентября коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 26 июля 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Семенченко инкриминируют создание частной военной компании, которая вербовала ветеранов АТО для работы на Donbass Battalion Corp, имеющей офисы в США, Польше, Ираке и Кении.

Также ему предъявили обвинения в обстреле телеканала "112 Украина".

14 июля Семенченко отпустили под круглосуточный домашний арест. Однако 26 июля после ходатайства прокуроров экс-нардепа снова взяли под стражу.

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Семен Семенченко
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