Экс-нардепа Семенченко оставили под стражей без возможности внесения залога
Печерский районный суд Киева оставил под стражей бывшего народного депутата Семена Семенченко, обвиняемого в создании частной военной компании. Суд исключил возможность альтернативы в виде внесения залога.
Об этом пишет "Радио Свобода".
Адвокат Владислав Добош сообщил, что суд отклонил ходатайство защиты.
"Отказали защите в изменении меры пресечения... Данная статья предусматривает обязательную альтернативу, но альтернативу в виде залога суд не применяет и не смягчает в настоящее время, что мы считаем признаком влияния на суд со стороны заинтересованных лиц", - рассказал адвокат.
По его словам, постановление суда не подлежит обжалованию в связи с тем, что оно является решением по ходатайству защиты.
Напомним, 7 апреля Киевский апелляционный суд принял решение оставить под арестом Семенченко.
Напомним, по версии следствия Семенченко, а также так называемый "агент НАБУ Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ПГК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.
Следствие считает, что "ЧВК Семенченко" могла сотрудничать со странами Ближнего Востока, например с Ираком, Сирией и Афганистаном, на предмет организации поставок оружия.
Ранее сообщалось, что 26 марта Печерский районный суд города Киева постановил арестовать на 2 месяца без права внесения залога Семена Семенченко.