Экс-нардепа Семенченко оставили под стражей без возможности внесения залога

Адвокат Владислав Добош сообщил, что суд отклонил ходатайство защиты.

"Отказали защите в изменении меры пресечения... Данная статья предусматривает обязательную альтернативу, но альтернативу в виде залога суд не применяет и не смягчает в настоящее время, что мы считаем признаком влияния на суд со стороны заинтересованных лиц", - рассказал адвокат.

По его словам, постановление суда не подлежит обжалованию в связи с тем, что оно является решением по ходатайству защиты.