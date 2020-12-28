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Семь украинцев полтора года не могут сойти с судна на стоянке в Китае

Автор: Даша Харченко

Экипаж сухогруза New Orion, среди которого семь граждан Украины, почти полтора года не может сойти с судна, находящегося на стоянке в Китае. Судно арестовали власти КНР.

Об этом сообщила дочь одного из моряков Наталья Слободянюк-Цапура.

По ее словам, экипаж находится на борту судна без замены 18 месяцев. А зарплату морякам не выплачивают от 12 до 16 месяцев.

"А постоянные задержки с питанием и топливом закономерные и стали нормой", - отметила Слободянюк-Цапура.

На борту арестованного властями КНР судна находится сокращенный экипаж из дев'яти человек, из них семеро - граждане Украины, один гражданин Грузии и один - России.

Владельцем сухогруза New Orion (флаг Камеруна) является компания Vercania Holdings LTD. Судно стоит на якорной стоянке реки Янцзы .

"А с 15 декабря 2020 года представители фирмы Vercania Holdings LTD вообще перестали выходить на связь, не отвечают на письма и звонки моряков", - добавила она.

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Недавно сообщалось, что пираты захватили судно Stevia у берегов Нигерии. Из восьми членов экипажа шестеро - украинцы.

Кроме этого, в апреле у берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на судно "Tommi Ritscher", среди членов экипажа был один украинец.

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