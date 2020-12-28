Сім українців півтора року не можуть зійти з судна на стоянці у Китаї

Екіпаж суховантажу New Orion, серед якого є сім громадян України, майже півтора року не може зійти з судна, що перебуває на стоянці у Китаї. Судно заарештувала влада КНР.

Про це повідомила дочка одного з моряків Наталія Слободянюк-Цапура.

За її словами, екіпаж перебуває на борту судна без заміни 18 місяців. А зарплату морякам не виплачують від 12 до 16 місяців.

"А постійні затримки з харчуванням і паливом закономірні та стали нормою", - зазначила Слободянюк-Цапура.

На борту заарештованого владою КНР судна перебуває скорочений екіпаж з дев'яти осіб, з них семеро - громадяни України, один громадянин Грузії та один - Росії.

Власником суховантажу New Orion (прапор Камеруну) є компанія Vercania Holdings LTD. Судно стоїть на якірній стоянці річки Янцзи .

"А з 15 грудня 2020 року представники фірми Vercania Holdings LTD взагалі перестали виходити на зв'язок, не відповідають на листи і дзвінки моряків", - додала вона.

Нещодавно повідомлялось, що пірати захопили судно Stevia біля берегів Нігерії. З восьми членів екіпажу шестеро - українці.

Крім цього, у квітні біля берегів Беніну було здійснено піратський напад на судно "Tommi Ritscher", серед членів екіпажу був один українець.