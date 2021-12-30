Семь стран Европы запретили въезд пассажирам из Турции: список
Семь европейских стран запретили пассажирам из Турции въезд. Решение было принято в связи с распространением штамма коронавируса "Омикрон".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Въезд не может быть осуществлен из нашей страны для семи европейских стран", - говорится в сообщении SHGM.
По данным Управления гражданской авиации Турции (SHGM), речь идет о таких странах как:
- Нидерланды,
- Италия,
- Испания,
- Люксембург,
- Хорватия,
- Исландия,
- Швейцария.
Вместе с тем турецким пассажирам необходимо будет предоставить COVID-сертификат при въезде в Португалию или Швецию.
Кроме того SHGM заявила об обновлении ограничений на поездки в Ирак и Иран. Так, пассажиры, следующие в эти две страны, должны пройти 14-дневный карантин после въезда, в то время, как другим путешественникам нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест.
Однако не указывается, когда будут введены новые ограничения и как долго они будут действовать.
Отмечено, что суточные показатели COVID-заболеваемости в Турции достигли самого высокого уровня с апреля этой недели, увеличившись до почти 37 тысяч.
Напомним, в США, из-за вспышки заболеваемости штаммом "Омикрон" среди экипажа самолетов, американские авиакомпании отменяют рейсы.
Добавим, в Израиле, в связи с распространением коронавируса, изменен список "красных" стран и правила для "красных" городов.