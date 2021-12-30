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Семь стран Европы запретили въезд пассажирам из Турции: список

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Турция, Четверг 30 декабря 2021 14:59
Семь стран Европы запретили въезд пассажирам из Турции: список Фото: семь стран Европы запретили въезд пассажирам из Турции (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Семь европейских стран запретили пассажирам из Турции въезд. Решение было принято в связи с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Въезд не может быть осуществлен из нашей страны для семи европейских стран", - говорится в сообщении SHGM.

По данным Управления гражданской авиации Турции (SHGM), речь идет о таких странах как:

  • Нидерланды,
  • Италия,
  • Испания,
  • Люксембург,
  • Хорватия,
  • Исландия,
  • Швейцария.

Вместе с тем турецким пассажирам необходимо будет предоставить COVID-сертификат при въезде в Португалию или Швецию.

Кроме того SHGM заявила об обновлении ограничений на поездки в Ирак и Иран. Так, пассажиры, следующие в эти две страны, должны пройти 14-дневный карантин после въезда, в то время, как другим путешественникам нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Однако не указывается, когда будут введены новые ограничения и как долго они будут действовать.

Отмечено, что суточные показатели COVID-заболеваемости в Турции достигли самого высокого уровня с апреля этой недели, увеличившись до почти 37 тысяч.

Напомним, в США, из-за вспышки заболеваемости штаммом "Омикрон" среди экипажа самолетов, американские авиакомпании отменяют рейсы.

Добавим, в Израиле, в связи с распространением коронавируса, изменен список "красных" стран и правила для "красных" городов.

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