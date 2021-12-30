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Сім країн Європи заборонили в'їзд пасажирам із Туреччини: список

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Туреччина, Четвер 30 грудня 2021 14:59
Сім країн Європи заборонили в'їзд пасажирам із Туреччини: список Фото: сім країн Європи заборонили в'їзд пасажирам із Туреччини (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Сім європейських країн заборонили пасажирам з Туреччини в'їзд. Рішення було прийнято у зв'язку з поширенням штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"В'їзд не може бути здійснений з нашої країни для семи європейських країн", - йдеться в повідомленні SHGM.

За даними Управління цивільної авіації Туреччини (SHGM), мова йде про такі країни як:

  • Нідерланди,
  • Італія,
  • Іспанія,
  • Люксембург,
  • Хорватія,
  • Ісландія,
  • Швейцарія.

Разом з тим турецьким пасажирам необхідно буде надати COVID-сертифікат при в'їзді до Португалії або Швеції.

Крім цього SHGM заявила про оновлення обмежень на поїздки до Іраку та Ірану. Так, пасажири, що прямують у ці дві країни, мають пройти 14-денний карантин після в'їзду, в той час, як іншим мандрівникам потрібно пред'явити негативний ПЛР-тест.

Однак не вказується, коли будуть введені нові обмеження та як довго вони діятимуть.

Зазначено, що добові показники COVID-захворюваності в Туреччині досягли найвищого рівня з квітня цього тижня, збільшившись до майже 37 тисяч.

Нагадаємо, в США, через спалах захворюваності на штам "Омікрон" серед екіпажу літаків, американські авіакомпанії скасовують рейси.

Додамо, в Ізраїлі, у зв'язку з поширенням коронавірусу, змінено список "червоних" країн та правила для "червоних" міст.

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